Українська артистка Настя Каменських порадувала шанувальників, які сумують на карантині, новим кумедним відео

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала запис, зроблений вдома перед великим дзеркалом, передає Politeka.

Настя постала перед численними фанатами дуже милою і домашньою. На ній червона фланелева піжама в клітинку, а волосся недбало зібране у високий пучок.

Зірка під музику починає обертати телефон, і в результаті виходить запис, ніби артистка робить сальто, залишаючись на місці. При цьому співачка виглядає абсолютно щасливою й завзято посміхається на камеру. «Суботній настрій», –підписала вона публікацію англійською мовою.

«Блін, я в шоці, яка ти красуня 🤩🤩🤩. Виходь за мене, я мільйонер і можу тобі на ізі пару яхт подарувати, чекаю ❤️🤑», «Мені сподобалася сьогодні ранкове ваше тренуваннячко, заряд бадьорості і позитиву», «👏👏 круте сальто вийшло!😁», «Ви найпозитивніша жінка 😘👍», «Красуня ❤️❤️❤️❤️❤️», – пишуть у коментарях.

Як відомо, щоб залучити побільше шанувальників до занять спортом, особливо під час ізоляції вдома, зірка вирішила проводити спортивні тренування перед камерою щоранку. В якості мотивації артистка показала розкішну підтягнуту фігуру в сірому костюмі власного бренду після чергового заняття.

На представленому кадрі Настя без макіяжу і з акуратно зібраним волоссям щасливо позувала перед об'єктивом у світло-сірому костюмі, що складається з тонкого топа і лосин з високою талією.

Раніше ми писали, що Настя проводить вільний час разом з чоловіком удома, а також активно закликає користувачів соціальних мереж, своїх прихильників та всіх, хто її читає, залишатися в безпеці.

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