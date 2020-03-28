Знаменита українська співачка Настя Каменських показала стильний кадр, на якому засвітила схудлу фігуру

Щоб залучити якомога більше прихильників до спорту, особливо під час ізоляції вдома, зірка кожен день проводить заняття спортом о дев'ятій ранку, а також паралельно веде прямий ефір в соціальній мережі Instagram, пише Рoliteka.net.

В цей раз один з кадрів зірки, зроблений перед тренуванням, з'явився і на фан-сторінці Насті. На представленому фото Каменських з'явилася з легким макіяжем і зібраними волоссям в недбалий пучок. Так, співачка щасливо позувала перед об'єктивом у чорно-білому костюмі, що складається з тонкого топа і лосин з високою талією.

Для більшої пікантності Настя розстебнула топ на замочку прямо на грудях:

«Після кожного тренування з вами я ходжу цілий день заряджена енергією 😌 Я завжди чекаю тренування з нетерпінням! І це дуже важливо - отримувати задоволення від того, що робиш. Тому не змушуйте себе займатися, а надихайтеся своїми майбутніми результатами, уявляйте, як будете радіти тому, що будь-який одяг сідати на вас ідеально, як поліпшується не тільки ваше здоров'я, але і настрій 🔝», – написала Настя днем раніше.

Нагадаємо, до цього співачка розповіла про правила схуднення:

"❗️ Не починайте тренування відразу після сну. Організму потрібно час, щоб перебудуватися з стану спокою в стан готовності до навантажень.

❗️Нерозігріті м'язи не можна тренувати. Це загрожує травмами або майже завжди сильною крепатурою навіть від простих вправ.

❗️Після тренування - обов'язково розтяжка. Вона знімає напругу м'язів, які в свою чергу напружують суглоби, що небезпечно.

❗️Спите достатньо. Саме уві сні організм відновлюється і виробляє гормони, які впливають на спалювання жирів, обмін речовин і зміцнення м'язів.

❗️Пийте воду. Це ваша еластичність шкіри, відсутність целюліту, міцні судини і серце", - повідомила Каменських.

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