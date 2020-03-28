Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала, як тренується під час карантину

Після введення карантину артистка вирішила залишитися вдома з дітками і дотримуватися разом з ними режим ізоляції. При цьому зірка вирішила, що час перебування вдома - не привід для ліні, тому почала активно тренуватися і розповідати про свої успіхи кожен день в соціальній мережі Instagram, інформує Рoliteka.net.

В цей раз в розділі Сторі співачка здивувала яскравим фото з тренування, яку провела в прямому ефірі разом з колегою. Досить струнка зірка зняла себе під час однієї з вправ, здивувавши при цьому не тільки фігурою, але і молодим обличчям з сяючою шкірою.

Варто відзначити, після зміни іміджу (Слава зістригла довгі локони, залишивши лише коротке каре) співачка стала виглядати помітно молодше, але на досягнутому зупинятися не збирається.

Раніше шанувальники вже заявляли, що "руденька" з "Неангелів" в прекрасній формі, проте в жтот раз фани не змогли прокоментувати кадри, на яких Слава тренується в спортивному костюмі. Також фанати зоряного музколлектива і Камінської зокрема отмечалы, що співачка, як і її колега Вікторія Смеюха, неймовірні красуні і володарки просто сногсшибающих фігур.

Раніше ми писали, що Слава Камінська поділилася домашнім фото в білому халаті. Волосся у співачки були розпущені, а також вона забула вдягти спідню білизну. Артистка зізналася, що робила ліпосакцію, тому що деякий жир з її тіла неможливо прибрати за допомогою тренувань.

«Ви запитаєте навіщо? Щоб було менше жиру в важкодоступних місцях. Начебто, потім же її і роблять. Жирові пастки виявилися немаленькими», - зазначила співачка.

Як відомо, Слава також робила собі груди, чого ніколи не приховувала. Її колишній чоловік Едгар Камінський – пластичний хірург. Після розлучення він зізнався, що у Камінської була справжня залежність від пластики, вона хотіла постійно щось змінювати, а він говорив "ні".

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