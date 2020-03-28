Відома українська співачка Оля Полякова показала в Instagram домашні кадри

На кадрах Оля позує в білому халаті і рожевих капцях. Поряд з нею йде молодша дочка Аліса, теж в домашньому халаті. Поляковы в руках тримали рушник і прямували до водойми. На тлі можна побачити газон, сосни, а також якийсь будиночок трохи далі. В кінці ролика до них приєдналася Маша Полякова, старша дочка. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Оля Полякова показала ролик в сторіс Instagram, де немає такої функції.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Оля Полякова показала спільний ролик з молодшою дочкою Алісою.

На кадрі Оля розповідає, що вона продовжує карантинить з дочками. На цей раз вона вирішила з молодшої Алісою приготувати шоколадні кекси. Але дівчинка вирішила модернізувати рецепт і спекти їх у вигляді "какашок". Мати і дочка були з розпущеним волоссям і можна добре побачити, як сильно схожі вони.

Повідомлялося, що відома українська співачка Оля Полякова показала новий кадр в Instagram.

На кадрах Оля позує в блискучому сукню з відкритими плечима і без білизни. На голові у неї можна побачити маску у вигляді якоїсь птиці. Волосся Полякова вирішила залишити розпущеним.

Нагадаємо, Полякова у міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість

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