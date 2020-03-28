Відома українська співачка Надія Мейхер показала нове фото в Instagram

На фото Надя позує в чорному легкому платті, а в руках тримає пальто. Волосся в цей раз співачка залишила розпущеним, а образ доповнила чорними підборами. На тлі можна побачити тільки стіну. Швидше за все, знімок був студійним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати ніяк не змогли оцінити публікацію Наді, як і написати їй хвалебні або негативні коментарі. Все із-за того, що Мейхер викинула пост в сторіс, де немає таких інструментів.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Надія Мейхер показала нове фото в Instagram.

На фото Надя позує в чорному блискучому сукні з великим декольте. Образ вона доповнила прикрасами на шиї. Волосся у Мейхер були на цей раз за шию і розпатланим. На кадр накладено ефект, який надав йому старовини. Співачка позувала у ванній, швидше за все. Кадр, можливо, з 2013 року.

Повідомлялося, що відома українська співачка Надія Мейхер, яка була учасницею групи "ВІА Гра", поділилася новим жарким знімком.

Надія в цей раз розташувалася на тапчані. Вона вибрала цей раз чорне плаття з глибоким декольте. На шиї видно великий хрестик. На тлі у Мейхер стоїть картина з оголеною жінкою в червоному капелюсі. На підлозі стоять свічки і лежать аркуші паперу. Фотографія вийшла дуже цікавою.

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