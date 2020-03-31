Відома українська актриса і співачка Марта Адамчук, зірка "Кварталу 95", опублікувала фото зі своїм улюбленців
Артистка порадувала знімком, на якому тримає на руках кота, пише Politeka.net.
На фото Марта постала в чорній маєчці на тонких бертельках. Відвертий наряд підкреслив форми зірки. До того ж він складався з двох частин - нижня частина була щільною, а верх - був фатіновий.
Марта тримала в руках пухнасту тварину, яка зацікавлено дивилася у вікно. Очі кішки були великими і зеленими, просто: "Яка пустунка".
Адамчук була без макіяжу і посміхалася, дивлячись у тому ж напрямку, що і улюбленець.
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Образ красуні доповнювали прикраси у вигляді тонкого ланцюжка з кулоном і маленьких сережок.
За 15 годин пост зібрав майже 500 лайків і трохи коментарів.
"Класна, чарівна!🌹🍓", "знайома кішка", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Марта Адамчук заспівала перероблену пісню "Чом ти не прийшов" разом з колегами Вірою Кекелією, Еліною Мбані і Лалі Ергемлідзе.
Марта Адамчук з'явилася в чорному платті з квітами та глибоким декольте. Вона зробила гарну укладку і яскраво посміхалася.
"Про те, як ми «розважаємося» на карантині :)", - підписала кадри Марта.
Раніше повідомлялося, що Марта Адамчук позувала за кермом авто. Спідниця її пишного плаття залишилася на другому сидінні і крім цього закрила пів тіла української знаменитості. Марта була в піджаку, під яким виднівся блискучий гольф. Вона дивилася в камеру і посміхалася.
В пості артистка міркувала про карантин, який оголосили в Україні у зв'язку з коронавірусом.
"Може, не варто засмучуватися, що багато подій скасовується. Все завжди відбувається з причини...", - написала вона.
Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".
Раніше Politeka повідомляла, що зірка "Квартал 95" у прозорій блузці підкорила стильним чином: "На краю землі".
Також Politeka писала, що Марта Адамчук переплюнула Земфіру і підкорила українців новим відео: "мурашки по шкірі".