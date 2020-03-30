Знаменита артиска Ані Лорак показала на невеликому ролику один з найбільш провокаційних виступів

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила показати кадри зі знаменитого шоу "Діва", з яким співачка їздила по країнам в рамках свого масштабного туру. Артистка вирішила представити раніше не публікований ролик, щоб нагадати про свої виступи, які в ближайший час скасовані через карантин, пише Рoliteka.net.

Співачка з'явилася в короткому напівпрозорому боді, розшитому блискітками і ледь прикривав її фігуру. Також зірка виступила в компанії танцюристів, виконуючи одну з самих своїх відомих пісень:

«Зовсім скоро на всіх цифрових майданчиках стане доступна аудіо-версія шоу DIVA. LIVE-альбом вас чекає кілька сюрпризів. ❤️ А поки вашій увазі один з улюблених номерів в #шоуДива – пісня «Дзеркала» знайшла нове звучання. Який момент в шоу сподобався вам найбільше? Бережіть себе і своїх близьких!», – написала Кароліна під новим роликом.

Користувачі мережі відразу ж відповіли:

«Класна пісня, аж мурашки по шкірі 👍🔥❤️», «Я стану твоєю 😍😍😍», «Моя Діва❤️ Краща✨✨✨», «❤️ дуже чуттєве виконання..», «Урааа, нарешті буде « я стану твоєю» 😭😭😭😭😍😍😍😍», «Втримай моє серце ❤️», «Оооо, давайте ще відео 😍 На карантині будемо їх дивитися 😻», «Самий улюблений номер"дзеркала" 🥰🥀».

Раніше зірка постала перед шанувальникам в незвичайному мереживній сукні довжиною в підлогу, під яким помітно ще одне плаття пастельного відтінку без бретелей.

При цьому зірка доповнила свій наряд туфлями на високих підборах і масивними прикрасами, серед яких варто відзначити сережки з безліччю каменів. Волосся зірки ж покладені в м'які і акуратні хвилі, а на обличчі досить помітний макіяж.

Цікаво - чи шанувальники здивувалися "новим" губам Кароліни, які стали помітно більше. Також шанувальники написали кілька здивованих коментарів, подумавши, що зірка зібралася нарешті заміж. Спусля час співачка видалила новий пост зі своєї сторінки.

Нагадаємо, роздягнена Лорак прикрилася пелюстками під час весняній фотосесії

Як повідомляла Politeka, Лорак похвалилася розвагами з найкращою подругою в Києві

Також Politeka писала, що Лорак поїхала в Київ забирати дитину у колишнього чоловіка