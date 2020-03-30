Відома українська співачка Анастасія Кумейкпро, колишня солістка Nikita, показала нове фото в Instagram

На фото Кумейко позує в чорному боді, а поряд з нею стоїть Нана Збукер в леопардовому боді. Знаменитості позують на підвіконні в однаковій позі і руки склали разом. Фото вийшло дуже цікавим і навіть пікантним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відпочили і вистачить. Як співається у пісні «На двох з тобою одне лише дихання» так у нас з @nana.zbuker на двох зайві +- надцять кг. І ось ми вирішили влаштувати собі марафон #НананиНанана. 3 тижні без мучного, солодкого, алкоголю і далі за списком. Дисципліна наше все.

Приєднуйтесь. Зробимо це разом!", - написала Кумейко під фото.

Фанати встигли поставити близько тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Напевно приєднаюся до вас дівоньки, але тільки алкоголь залишу", "Психички чи що", "Потрібно тримати дистанцію 2 метри".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала розкішне тіло в новому вбранні.

Так, зірка розповідає про так званому «годині Землі», який пройшов в цьому році у суботу, 28 березня. Виконавиця закликала підтримати акцію.

Нагадаємо, экс-Nikita влаштувала гарячі танці в одному халаті

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