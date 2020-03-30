Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка не стане платити по $1 млн в рік за безпеку принца Гаррі і Меган Маркл після їх переїзду з Канади в Каліфорнії

Про це він написав у своєму Twitter.

"Я великий друг і шанувальник Королеви та Сполученого Королівства. Повідомлялося, що Гаррі і Меган, покинули Великобританію, будуть постійно проживати в Канаді. Тепер вони покинули Канаду заради США, проте США не будуть платити за їх охорону. Вони повинні заплатити!" - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл покинули маєток на острові Ванкувер, коли Канада заявила про закриття кордонів у зв'язку з епідемією коронавіруса.

Крім того, з'явилася інформація про те, що Гаррі і Меган доведеться звернутися до Трампу за допомогою особливої для забезпечення їх безпеки. Представники пари, однак, ці чутки спростували.

Раніше повідомлялося, що Батько Меган Маркл Томас різко висловився про те, як надходить його дочка останнім часом.

Він вважає, що з-за того, що робить Меган, її чоловік виглядає жалюгідно. Томас закликає дочка повернутися до Великобританії і підтримати королеву Єлизавету, яка перебуває в групі ризику у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Перез Меган і Гаррі в Лос-Анджелес Томас вважає низьким.

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