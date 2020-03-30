Відома українська співачка Світлана Лобода, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала молодшу дочку Тільду в Instagram

На кадрах Тільда лазить по шафок і сумках, а в цей момент за кадром Лобода її кличе. Малятко позувала в білому халаті. На тлі можна побачити картину і стіну, а також інші елементи інтер'єру кімнати. Світлана показувала доньку тільки зі спини, продовжуючи ховати її обличчя. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати коментарі до ролика. Все із-за того, що Лобода опублікувала його в сторіс Инстаграма, де такої функції немає.

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Світлана Лобода показала яскраві кадри з останнього концерту, на якому з'явилася відразу в кількох образах.

В цей раз знаменита артистка представила в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram серію фото з концерту, на якому приміряла три досить яскравих онаряда.

Повідомлялося, що звестная українська співачка Світлана Лобода показала сімейне фото в Instagram.

На фото Світлана позує в чорній майці або чомусь подібному. Поруч сидить дочка Тільда, якій друга дочка Євангеліна закрила лице рукою. Дівчата були одягнені у футболки. На тлі нічого не видно.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячу відпочинок з маленькою Тільдою на руках

Також Politeka писала, що Лобода показала, як виглядає без макіяжу на домашній прогулянці

А ще Politeka повідомляла, що Лобода без білизни влаштувала очманілі танці у ванні з піною



