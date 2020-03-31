Колишній чоловік Ольги Бузової зробив скандальне зізнання в Instagram
Скандал розгорівся випадково. Дмитро Тарасов, колишній чоловік Ольги Бузової, подарував своїй новій коханій Анастасії Костенко на 26-річчя дорогий автомобіль Porsche. Про це пише Politeka з посиланням на РосСМИ.
Фото і відео з домашнього святкування і вручення подарунка з'явилися в Instagram нової дівчини Тарасенко. Анастасія відразу накинулася на свого коханого і пристрасно цілувала.
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Але користувачі мережі не розділили радість пари. Вони під фото і відео нагадали Костенко, що чоловік хоче урізати сильно аліменти для першої дружини Оксани Пономаренко. Жінка ще в 2009 році народила для футболіста дочка.
Тарасов на це відповів, що дуже довго відкладав, чотири роки. За нового коханого вступилася і Костенко, яка гнівно висловилася про фанатів.
Але цікаво те, що Тарасов торкнувся найболючіше, адже Дмитро в 2016 році ще був одружений на Бузової. А значить збирав гроші на Porsche коханці, коли ще не розірвав шлюб.
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