Колишній чоловік Ольги Бузової зробив скандальне зізнання в Instagram

Скандал розгорівся випадково. Дмитро Тарасов, колишній чоловік Ольги Бузової, подарував своїй новій коханій Анастасії Костенко на 26-річчя дорогий автомобіль Porsche. Про це пише Politeka з посиланням на РосСМИ.

Фото і відео з домашнього святкування і вручення подарунка з'явилися в Instagram нової дівчини Тарасенко. Анастасія відразу накинулася на свого коханого і пристрасно цілувала.

Але користувачі мережі не розділили радість пари. Вони під фото і відео нагадали Костенко, що чоловік хоче урізати сильно аліменти для першої дружини Оксани Пономаренко. Жінка ще в 2009 році народила для футболіста дочка.

Тарасов на це відповів, що дуже довго відкладав, чотири роки. За нового коханого вступилася і Костенко, яка гнівно висловилася про фанатів.

Але цікаво те, що Тарасов торкнувся найболючіше, адже Дмитро в 2016 році ще був одружений на Бузової. А значить збирав гроші на Porsche коханці, коли ще не розірвав шлюб.

Раніше ми повідомляли, що російська співачка Ольга Бузова розповіла про неприємність, яка трапилася з її собачкою.

Бузова була в чорній маєчці, яка підкреслила її груди. А акценту додали різноманітні ланцюжки, які блищали в її глибоким декольте.

Артистка розпустила волосся і зробила макіяж з акцентом на очі.

Нагадаємо, біда звалилася на скандальну Бузову, спливли несподівані подробиці

А ще Politeka писала, що Бузова зізналася, як розважається зі спортивним чоловіком на карантині

Також Politeka повідомляла, що скандальна Бузова дуже розслабилася в ліжку і показала, з ким спить



