Регіна Тодоренко показала себе в домашньому образі і зізналася, чим займається на карантині

Відома українська ведуча, яка після весілля зі співаком Владом Топаловим перебралася в Росію, зараз проводить час вдома на карантині. Як повідомляє Politeka, Тодоренко зізналася, що це дозволило їй нарешті присвятити більше часу читанню книг.

«З самого дитинства батьки привчили мене читати книги, і зараз я дуже намагаюся читати хоча б одну книгу в місяць! А з урахуванням сформованої ситуації на читання і саморозвиток з'явилося більше часу! Адже прокачувати мозок також необхідно, як м'язи в спортзалі!», - розповіла ведуча.

Вона також поділилася своїм домашнім фото. На ньому Регіна сидить у кріслі з телефоном в руці і з усмішкою дивиться кудись убік. З одягу на зірці простий світло-блакитний домашній костюм, сорочка якого кокетливо приспущена з плеча ведучої. Під нею можна розглянути чорну майку. Волосся Тодоренко зібране в комфортний пучок з двома вільними пасмами, які обрамляють її обличчя.

Шанувальники ведучої в коментарях розповідають про своє ставлення до книг, а також обговорюють її фото.

«Прекрасна», «Красуня!», «Мила», «Ви як завжди чудові!», «Регіна супер п'яти красивие ммм», «Регіночка ти краса», - пишуть люди.

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