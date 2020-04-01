Популярний композитор Ігор Ніколаєв вийшов на зв'язок з медичного закладу
Про це пише Politeka.net.
Відомий музикант Ігор Ніколаєв, якого напередодні госпіталізували в клініку з підозрою на небезпечний вірус, опублікував відео з своєї палати.
Відповідний відеоролик композитор опубилковал в своєму особистому Instagram.
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Колишній коханий Наталі Корольової за довгий час вийшов на зв'язок і показав поклонникм вид з вікна медустанови, а також частина палати, в якій за його життя боролися медики.
Відео популярний музикант знімав під вірш, в якому закликав усіх любити світ і людей, а також прощати один одного.
"Ігор! Будь здоровий, дорогий наш чоловік! Ми тебе всі дуже любимо і цінуємо тобою!", "Ігор!, здоров'я, невичерпного натхнення і швидкої дороги додому...., "Ми давно хворі. Хворі агресією, заздрістю, хамством, невіглаством, байдужістю, злістю, жадібністю, брехнею, лицемірством...", "Дуже переживала за вас! Будьте здорові", "До сліз...", - підтримали його шанувальники і зірки шоу-бізнесу в коментарях під публікацією.
Раніше в ЗМІ потрапила інформація про те, що Ігор Ніколаєв був госпіталізований в лікарню з підозрою на підступний вірус.
"У музиканта діагностована вогнищева пневмонія. Остаточні результати аналізу він поки не отримав, вони будуть готові протягом двох днів. Лікарі оцінюють стан Ніколаєва як середнього ступеня тяжкості", - говорилося в повідомленні.
Але 30 березня Ігор Ніколаєв в своєму Instagram повідомив, що у нього не підтвердився фатальний діагноз після двох зроблених тестів.
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