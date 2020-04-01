Відома співачка Світлана Лобода показала, як розважається під час своїх тренувань

В цей раз знаменита артистка з'явилася на серії нових фото і відео в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі в кумедному образі, влаштувавши веселі танці перед зерказлом. Будучи вдома на карантині, зірка не стала закидати себе і тому активно займається у своєму залі, повідомляє Politeka.

На нових представлених кадрах зірка позувала в білому спортивному костюмі, що складається з сірих лосин і короткого топа. Артистка перед дзеркалом позувала без макіяжу і з задоволенням потанцювала перед дзеркалом.

Схоже зірка під час карантину далеко не сумує – у розділі Сторі і в основному профілі все частіше з'являються її знімки, зроблені на тренуваннях.

Сама зірка не раз відзначала, що задоволена своєю формою, хоча і вважає, що це завдяки батькам, які «обдарували її хорошою генетикою». Співачка часто займається спортом, пілатесом або плаванням у басейні.

Раніше знаменита артистка показала себе літньому іміджі під час відпочинку закордоном. Схоже, артистка нудьгує по можливості вибратися на відпочинок кудись на екзотичний острів, оскільки зараз з-за карантину багато країн закрили свої кордони.

Так, на новому літньому фото зірка з'явилася в яскравому образі - легкому і ледве прикривав її тіло сукні з леопардовим принтом. Сам наряд Світлана відкрила на розрізі у стегна, оголивши тим самим частково також і сідниці і показавши, що вона як би без білизни.

Видно і оголена спина зірки - схоже вбрання досить відкритий, а на момент того, як Світлана позувала, було дуже жарко.

«Люблю село Майамі...👱‍♀️ думаєте до осені все заспокоїться ?в тур по Америці мотнем??», - написала під новим фото зірка.

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