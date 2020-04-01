Відома українська актриса і співачка Марта Адамчук, зірка "Кварталу 95", вразила красою

Артистка з'явилася у вбранні, яке нагадує пальто, пише Politeka.net.

Так, зірка опублікувала в Instagram чорно-біле фото, на якому похвалилася гарною фігурою. Марта накинула пальто, по всій видомости, на оголене тіло. Проте все було прикрите і зайвого нічого не виглядало, крім витонченої ніжки. Це фото - справжня спокуса.

На шиї красуні можна помітити маленький ланцюжок з кулоном. Мрта наділа великі окуляри. Волосся зірка прибрала назад й засвітила акуратні сережки у вухах.

Дівчина повернула голову і подивилася вдалину. Артистка усміхалась, поклавши руку на подушку.

Дане фото зірка підкріпила віршем.

За п'ять годин пост зібрав понад 500 лайків і трохи коментарів.

"Я от от;))))💜", - написала колега Марти, Віра Кекелія, яка, до речі, нещодавно оголосила про вагітність.

"Як добре може підеш знову на голос країни", - написав інший користувач мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук з'явилася в чорній маєчці на тонких бертельках. Відвертий наряд підкреслив форми зірки. До того ж він складався з двох частин - нижня була щільною, а верх - фатиновим.

Марта тримала в руках пухнасту тварину, яка зацікавлено дивилася у вікно. Очі кішки були великими і зеленими.

"Очі", - небагатослівно підписала знімок артистка.

Раніше повідомлялося, що Марта Адамчук з'явилася у сукні, яка обтянула її соковиті сідниці, а також струнку талію. Наряд спускався з плечей, додавши образу ще більшої привабливості.

При цьому фотограф не взяв в кадр обличчя Марти, а лише її яскраві губи.

Артистка тримала в руках букет тюльпанів різних кольорів, позуючи біля штори.

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".

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