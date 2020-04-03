Після оголошення карантину більшість артистів залишилися без роботи, скасували концерти і зйомки. Багатьом довелося залишитися вдома цілими сім'ями

Politeka.net дізнавалася, як проводять карантин найвідоміші зоряні пари.

Одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу – Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вдома не нудьгують. Закохані придумують різні онлайн-проекти і розважають себе як можуть. Вони вже провели спільний прямий ефір для підписників, Дантес знімає ролики «Як не розлучитися під час карантину», а Надя вчить прихильниць фарбуватися в прямому ефірі. Також пара влаштувала собі домашню фотосесію.

Телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов дотримуються карантину, незважаючи на періодичні зйомки. Пара багато приділяє часу своєму маленькому синові – вони багато грають, готують їжу разом. Крім цього, Горбунов та Осадча записують відео для молодіжного каналу Тік Ток.

Настя Каменських і Потап не відстають від колег, приділяючи багато уваги онлайн-проектам. Потап з Позитивом запустив передачу для Ютьюба, а Настя знімає влоги, проводить тренування в прямому ефірі і пише нові пісні. На початку карантину вони навіть виходили на ранкові пробіжки з тренером.

Фронтвуман групи The Hardkiss Юлія Саніна та її чоловік Вал проводять час зі своїм сином, а також працюють у власній студії звукозапису, яка облаштована в їх новому будинку. Саніна кілька разів виходила в прямий ефір, проводячи концерти для своїх прихильників.

Нагадаємо, що Осадча пограла з волохатим другом, поки син спить, Монатік не стримався: «Це жах…».

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва влаштувала з Монатіком гарячі танці, артист не встояв: "Назавжди в серці".

Також Politeka писала, що безсоромна Каменських показала груди в прозорій білизні: "Ти наш вогонь!".