Після оголошення карантину більшість артистів залишилися без роботи, скасували концерти і зйомки. Багатьом довелося залишитися вдома цілими сім'ями
Politeka.net дізнавалася, як проводять карантин найвідоміші зоряні пари.
Одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу – Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вдома не нудьгують. Закохані придумують різні онлайн-проекти і розважають себе як можуть. Вони вже провели спільний прямий ефір для підписників, Дантес знімає ролики «Як не розлучитися під час карантину», а Надя вчить прихильниць фарбуватися в прямому ефірі. Також пара влаштувала собі домашню фотосесію.
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Телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов дотримуються карантину, незважаючи на періодичні зйомки. Пара багато приділяє часу своєму маленькому синові – вони багато грають, готують їжу разом. Крім цього, Горбунов та Осадча записують відео для молодіжного каналу Тік Ток.
Настя Каменських і Потап не відстають від колег, приділяючи багато уваги онлайн-проектам. Потап з Позитивом запустив передачу для Ютьюба, а Настя знімає влоги, проводить тренування в прямому ефірі і пише нові пісні. На початку карантину вони навіть виходили на ранкові пробіжки з тренером.
Фронтвуман групи The Hardkiss Юлія Саніна та її чоловік Вал проводять час зі своїм сином, а також працюють у власній студії звукозапису, яка облаштована в їх новому будинку. Саніна кілька разів виходила в прямий ефір, проводячи концерти для своїх прихильників.
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