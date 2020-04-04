Регіна Тодоренко показала фігуру в невдалому образі, засвітивши при цьому недоліки своєї фігури

Як відомо, Тодоренко є любителькою влаштувати зйомки в рамках своїх проектів, часто такі кадри знімають прямо в гримерках, показуючи, як артистка веселиться з колегами. Цього разу на сторінці в соціальній мережі Instagram з'явився ролик з співом Регіни в незвичайному вбранні, пише Рoliteka.net.

В цей раз співачка позувала у досить невдалий образі – високих шортах сірого кольору, повністю сховавших її фігуру, і малиновому топі який зробив талію співачки квадратною.

Сама вона зрозуміла, що образ невдалий, але тим не менш вирішила виставити ролик і пожартувати підпису під роликом:

«#пятницасрегиной Терміново на youtube !!! СРОЧНООООО!!!! «Квадратна Регіна, навіщо ногу задираешь, тьху, товстуха»», - саркастично зауважила співачка.

Ось що відповіли користувачі:

«🔥🔥🔥 як же пощастило...,Ви супер! Владу привіт!)», «Всі сходять з розуму на карантині😁», «До чого це??», «Ти 😂😂😂😂😂😂 зробила мій день 😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹огоньььь», «Губка боб🤣 Така потішна», «А такі запальні співачки, не боятися Короновируса?», «Про карантин забула?», «Задовбали! Прям співачка, епі мати!».

Раніше зірка представила кілька кадрів в соціальній мережі Instagram, на яких з'явилася в незвичайному сукню, повністю розшитий паєтками і подчеркнувшим її талію. Причому підпису зірка залишила топ найпопулярніших неприємних коментарів, які їй навіщось залишають хейтеры:

«#кривляка «Коза, дістала зі своєю мовою», «а можна без мови», «розуму - палата», «тупа», «зовсім вже через бабла перекосило», «ти ж мати», «Боже, яка страшна»,л» - скільки приємного я читаю кожен день і за це дякую!», - досить іронічно підписала нові фото артистка.

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