Чоловік російської співачки українського походження Наташі Корольової Сергій Глушко, більш відомий як стриптизер Тарзан, приголомшил шанувальників зухвалою витівкою

50-річний чоловік атлетичної статури вирішив вкотре здивувати фанатів, опублікувавши на сторінці в соцмережі дуже провокативну фотографію, передає Politeka.

На знімку Сергій позує в спальні, стоячи перед дверима на балкон. І все б нічого, але чоловік – абсолютно голий. Незважаючи на те, що до камери він повернутий спиною, пікантна частина тіла добре видно в кадрі.

«Чим порадує новий день?.....Сонце)))) - вже непогано...😃 Всім ЗДОРОВ'Я І здорового глузду!», – підписав він знімок.

У свою чергу шанувальники артиста розділилися на два табори. Одні в захваті від фігури зірки і його сміливості, інші ж прямим текстом говорять про те, що якщо в країні все погано, то це не привід демонструвати дупу, а також звертаються до совісті і почуття сорому стриптизера, на якого рівняється його 18-річний син.

«Які булочки на сніданок 😉», «І справді, у світі нині Ж*ПА😂,правда, не така красива 😂😂😂», «Невже самому не соромно? Вже дорослий син. Розуміємо, в світі з цим вірусом ж*па, але не з вашим задом. Хоч посоромилися б», «Дуже гарна чоловіча фігура, молодець, багатьом чоловікам приклад, а кому не подобається, так відпишіться, не дивіться», «Зараз тільки так можна підняти рейтинг) от теж думаю. Пора попу викладати)))🙈», «Ну крім ж*пи, що нічого....? Сергію, ну справді набридло», «зовсім совість втратив», «йди до мене, благаю», «А чому тільки задом? Нешанобливо», – пишуть під публікацією.

Раніше ми писали про те, що в мережі бурхливо відреагували на фото в Instagram Тарзана: на одному зі своїх виступів Глушко хвацько підхопив на руки брюнетку, правда, та виявилася не Королевою. Користувачі заговорили про «зраду».

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

Як повідомляла Politeka, зарослий Тарзан налякав зовнішнім виглядом, Корольовій можна поспівчувати: "Серьог, ти що...".

Також Politeka писала, що безсоромний Тарзан спустив штани і показав, чим нагородила його природа: «Корольовій всі заздрять».