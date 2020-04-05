40-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва, дружина артиста Валерія Меладзе і колишня учасниця групи "ВІА Гра", захопила стриманим і одночасно спокусливим образом
Як передає Politeka.net, Альбіна поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому позувала на підлозі в спальні. Красуня розташувалася поруч з ліжком, спершись на банкетку і поклавши голову на руку.
Альбіна вирішила закинути "карантинний" і гнітючий настрій куди подалі, причепурилася й влаштувала собі, як жінці, справжнє свято. Співачка постала в коричневих штанях і теплому в'язаному светрі такого ж відтінку, а також у блискучих балетках з рожевим бантом. Красуня нанесла яскравий макіяж в теплих золотистих тонах, підкресливши очі темно-рожевими тінями і губи схожого кольору помадою. Волосся артистка зібрала за допомогою спецзасобів трохи назад, відкривши вилиці і гарний овал обличчя.
Джанабаєва млосно прикрила повіки, а на її обличчі грала легка посмішка.
"Сьогодні, в перший раз за час самоізоляції, захотілося хоч якось причепуритися )))....чи це просто весна... У вас виникає таке бажання?", - підписала фото артистка.
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Шанувальники щедро віддячили своєму кумиру за чудовий настрій, що і висловили в коментарях:
"Яка атмосфера😻"
"Даааа, чесно вже трохи дістав цей вірус і карантин вже дістав! Хочеться вже небагато свободи, мені цікаво, що буде потім, у що це все виллється! Дуже сподіваюся, що все буде добре!"
"Завжди красуня!🔥"
"Ух ти!"
"Так!! Тільки було б за шо! 😍"
"Гарно вбралася😁!!! І макіяж ух !!! Весна, звичайно ж! Радійте життю!!!🌞"
Раніше ми повідомляли, Джанабаєва без нижньої білизни збентежила мережу фото в ліжку. Мабуть, артистці карантин пішов на користь: вона відкривається з нового боку. Альбина постала в стильному яскраво-червоному брючному костюмі, при цьому від зони декольте її піджака можна втратити дар мови.
Нагадаємо, Альбіна Джанабаєва показала їх з Меладзе чарівних малюків, мережа шокована.
Як повідомляла Politeka, Джанабаєва розвалилася на підлозі і показала себе справжню, здивувавши навіть Меладзе.
Також Politeka писала, що Джанабаєва спустила шкіряне плаття і показав, чим завоювала Меладзе.