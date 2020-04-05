Новий випуск "Вечірнього Кварталу" з новими жартами від Олени Кравець та Євгена Кошового вже порадував українців

4 квітня з'явився на "1+1" новий випуск "Вечірнього Кварталу". Жартували гумористи і показали проблему, яка торкнеться кожної жінки світу після карантину. Про це пише Politeka. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Євген Кошовий і Олена Кравець в сценці обіграли сімейну пару, яка запланувала провести вечори за межами квартири. "Дружина" вибирала одяг, аксесуари і робила макіяж. 

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"Ні, в кіно ми вже не запізнюємось. Я вже сам сходив на 2 сеансу. Тепер ми запізнюємося в ресторан. На моєму місці Хатіко вже давно розгорнувся б і пішов", - намагається прискорити Кравець Кошовий.

Але нічого в нього не вийшло, адже їй потрібно було намалювати брови, які вона тільки выщипала.

Також, в популярній сценці "Сербське телебачення" Кошовий запросив співачку Злату Огневич. 

Сцену "Кварталу" запалила своїм виходом популярна група "Mozgi" з піснею "Дівчина".

Зйомки нового "Кварталу" проходили в порожньому залі Палацу "Україна". На телеверсії проекту показали реакції глядачів, які були в залі в минулих сезонах відомого шоу.

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