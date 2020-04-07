Карантин замкнув вдома не тільки зіркових мам, але і знаменитих батьків, які тепер можуть у повному обсязі приділити час своїм дітям

Politeka дізнавалася, як зіркові татусі справляються з батьківськими обов'язками.

Телеведучий Юрій Горбунов і до карантину приділяв багато часу своєму молодшому синові, а зараз він проводить з малюком вдвічі більше часу. Катя Осадча розповіла, що син дуже любить повторювати за батьками, тому всіма розвиваючими вправами вони займаються разом.

Шоумен Володимир Остапчук, незважаючи на гучне розлучення, продовжує спілкуватися з дітьми. З молодшим сином він записав смішне відео для Ютуба, а з молодшою донькою грав у принцес.

Комік Юрій Ткач багато часу проводить зі своєю маленькою донькою. Він не приховує, що обожнює свою принцесу. Так, під час одного з прямих ефірів артиста донька була присутня в кадрі і разом з мамою розмалювала обличчя зоряного тата.

Дмитро Монатік навчає двох своїх синочків танцювати. У соцмережах він поділився зворушливим відео, на якому танцює з малюками під свою пісню.

Зірка «Квартал 95» Євген Кошовий записав зі своєю старшою донькою відео для популярної молодіжної мережі Тік Ток.

Російський співак Сергій Лазарєв також став проводити більше часу з дітьми, закликаючи всіх залишатися вдома.

Нагадаємо, що грайливий Горбунов розбурхав видом перед Кравець: "Пташині лапки і...".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука в сміливій позі показала, чим полонила відомого красеня: "Дуже чіпляюча...".

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