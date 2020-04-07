Юна модель, дочка зірки студії «Квартал 95» Олени Кравець, Маша, постала в цікавому образі

17-річна дівчина веде активне життя в соцмережах, , пише Politeka.net. Зокрема, кілька годин тому Маша опублікувала фото в Instagram, на якому постала в цікавому образі.

Красуня зробила селфі, позуючи, по всій видимості, біля вікна. Світло від сонця впало так, що у дівчини раптово змінився колір волосся.

Варто відзначити, що блакитноока Маша позує без макіяжу.

"волосся чомусь рожеве 😳", - написала вона в пості.

"Нереальна 🔥", "антисептик змінює колір волосся😱🤪😍", "Дуже красива😍🔥", "Чому ми не спимо?", "Най най😻🤤🤤🤤", "Дуже красива", "Оооо🥺 Ягідка🍇🍇🥵🥵🥴🥴", "прекрасна😍", "Тобі йде😌💕", "Мій ранок просто відпочиває..💖", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, зараз дочка Олени Кравець живе з подругою окремо від батьків. Зірка розповіла, що за Машею доглядають куми і друзі.

"Там охороняється житловий масив, тобто все складалося ідеально. Я запропонувала, у неї на мить загорілися очі, вона не повірила взагалі в те, що чує і сказала: Ну, мам, як скажете. Тобто, вона стрималася, а всередині там була буря", - сказала відверто Кравець.

Раніше повідомлялося, що Маша разом з подругою взяла участь у новому флешмоб у соцмережі під назвою "#танцуемчеллендж", покликаному розважити публіку, що веде час в ув'язненні на карантині.

Донька Кравець з'явилася в чорній футболці, широких штанях і картатій сорочці - Маша танцювала з подружкою по повній.

Дівчатка рухали стегнами, випинаючи то груди, то "п'яту точку".

"Ой дівчата, ну це відвал всього 🤤🤤🤤", - підписане відео.

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