Відомий український артист Макс Барських порадував шанувальників відвертим знімком

Співак опублікував ефектний кадр в своєму Instagram, пише Politeka.net. На фото артист позував у блискучому піджаку, під яким не було нічого, а також у шкіряних штанах.

Співак закинув руки за голову і дивився в камеру.

При цьому фото було зроблено біля поліцейської машини. Одна з правоохоронців проводила огляд співака, а другий - навів на Барських пістолет.

"Коли я зрозумів, що в сім'ї щось не складається, став створювати свій світ - йшов у творчість, вкладав туди всі свої емоції, у тому числі негативні. Музика стала для мене і грою, і терапією. З інтерв'ю журналу «Жара»", - підписав постановочне фото Макс.

За п'ять годин пост зібрав майже 17 тисяч лайків та багато коментарів.

"Сер,Ви заарештовані за викрадення мільйонів дамських сердець!🔥😁", "Як і для нас тепер твоя музика ще якась терапія)😻", "Ох вже ці кубики😍🔥🔥🔥", "Чому я не поліцейський! 🔥🔥🤤😜", "Красунчик 👍👍👍🔥🔥🔥👌👌👌", "Щастя, що ти пішов у потрібному напрямку!!! Ти наш орієнтир любові!!", "Макс ,дякую за твою щирість!!!", "Хто як вміє,так і живе,звичайно і шукає свою віддушину і сенс життя...Добре,що в такому позитивному і творчому форматі для себе і для нас.Спасибі вам!👍🔥👏", "Макс, ти наше все. Ми тебе обожнюємо просто😍😍 неземний наш", "Чисто мене затримують співробітники поліції за порушення режиму самоізоляції", "Дуже подобається твоя творчість.але не роби з себе секс-символа.другого Кіркорова я не переживу.", "Так само стою коли мене оглядає поліція 😏", "Дуже великий молодець, що не пішов не туди👍👍", - написали користувачі мережі.

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