Відома українська телеведуча Леся Нікітюк позаигрывала з відомим співаком прямо в соціальній мережі Instagram

Артистка вирішила показати себе в природному вигляді під час бесіди зі знаменитим співаком, який до цього поговорив з нею у прямому ефірі. Телеведуча влаштувала чоловікові своєрідний "допит" на камеру, чим немало здивувала шанувальників, пише Politeka.

На представленому відеоролику Леся з'явилася з розпущеним волоссям в тоненькій маєчці і мило поулыбалась в об'єктив. При цьому то і справа зірка задавала питання, нібито змушуючи Джареда Лето відповідати на її запитання.

Спочатку вона поцікавилася, чи він у кімнаті. Після запитала, скільки буде "4 - 3", а потім так само жартівливо запитала, якщо вона йому подобається, чи може він сказати "один?".

Шанувальники бурхливо сприйняли флірт Лесі, написавши кілька сотень коментарів, зазначивши, що "мужик конкретно потрапив".

Зазначимо, все почалося з того, що кілька днів тому Лесі вдалося поговорити в прямому ефірі з всесвітньо відомим американським актором і музикантом. Після незручної бесіди сама Леся розповіла, що їй дуже соромно, адже вона ридала, пищала і не могла стримати емоцій. Тим не менш пам'ятна запис залишилася у Никитюк і, схоже, вона ще не раз її використовують для веселощів шанувальників.

Раніше телеведуча Леся Нікітюк показала нове фото в Instagram. На фото Леся позує на червоних підборах і в піджаку. Волосся у неї були розпущені в цей раз. На фото можна побачити чиюсь руку, яка тримала фен у руці, який напевно був потрібен для зйомки фото. На тлі можна побачити диван, дзеркальну чорну стіну, двері та інші предмети інтер'єру.

Фанати встигли поставити майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Потрібно зробити конкурс Міс світу ноги. Ти його зробиш", "А вікна помиті", "Про, такі ноги, даються не кожній дівчині", "Леся не забудь помити руки 30", "Молодець", "карантин" з користю", "Розумниця", "Леся красуня", "Та ти просто богиня", "Супер-вумен".

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