Відома українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала пікантну фотосесію в двох зухвалих образах

Артистка вирішила показати два протилежних один одному образи, в яких можна піти в магазин під час карантину. Як відомо, зірка вже кілька тижнів дотримується режиму самоізоляції і сидить вдома разом з близькими, пише Politeka.

Так, в цей раз Леся вирішила показати, як бажає піти за хлібом в незвичайних нарядах з масками на обличчі. Однак Никитюк не змогла вибрати, в якому з двох образів можна відправитися "в люди" і звернулася за допомогою в соціальній мережі Instagram.

На першому кадрі в колажі ведуча позувала в коротенькому рожевій сукні, ледь прикривав її зону декольте. Причому на її обличчі красується маска в тон, такого ж кислотно-рожевого відтінку.

Другий наряд ж нагадує образ «ніндзя» - Леся постала у всьому чорному: водолазці, гумових рукавичках і темних окулярах. А замість маски артистка наділу балаклаву чорного кольору.

"У чому краще вийти за хлібом??? 1/2?" – написала Никитюк.

Шанувальники тут же засипали пост коментарями: «1, всі забудуть про вірус )», «За хлібом краще не виходити🤦‍♂️😎», «1))) бо як показує практика, можна і бившого зустріти😂», «У пакеті для сміття на голові, щоб напевно захиститися до грудей)», «Думаю в рожевому буде холодно».

До цього артистка вирішила показати себе в природному вигляді під час бесіди зі знаменитим співаком, який до цього поговорив з нею у прямому ефірі. Телеведуча влаштувала чоловікові своєрідні "допит" на камеру, чим немало здивувала шанувальників.

На представленому відеоролику Леся з'явилася з розпущеним волоссям в тоненькій маєчці і мило поулыбалась в об'єктив. При цьому то і справа зірка задавала питання, нібито змушуючи Джареда Лето відповідати на її запитання.

Спочатку вона поцікавилася, чи він у кімнаті. Після запитала, скільки буде "4 - 3", а потім так само жартівливо запитала, якщо вона йому подобається, чи може він сказати "один?".

Шанувальники бурхливо сприйняли флірт Лесі, написавши кілька сотень коментарів, зазначивши, що "мужик конкретно потрапив".

Зазначимо, все почалося з того, що кілька днів тому Лесі вдалося поговорити в прямому ефірі з всесвітньо відомим американським актором і музикантом. Після незручної бесіди сама Леся розповіла, що їй дуже соромно, адже вона ридала, пищала і не могла стримати емоцій. Тим не менш пам'ятна запис залишилася у Никитюк і, схоже, вона ще не раз її використовують для веселощів шанувальників.

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