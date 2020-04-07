Знаменита українська співачка Анна Седокова показала незвичайний дизайн її нового спортивного костюма

Під час карантину співачка вирішила зайнятися своїм одягом модного бренду, оскільки із-за значних обмежень в роботі магазину, її малий бізнес зазнає великі фінансові втрати і спад популярності. Причому заради свого одягу зірка знялася в провокаційній фотосесії і здивувала заявою, пише Рoliteka.net.

На представленому в соціальній мережі Instagram фото артистка позувала у досить вільному і яскравому костюмі червоного відтінку. Кофта повністю приховала фігуру артистки, а штани чи не волочилися по підлозі з-за свого розміру. Тим не менш далеко не розмір костюма привернув увагу шанувальників, а заяву зірки.

««#Лучшиеинвестициивссебя 🔥 Дві новини:

1. ❤️ Зараз я розіграю цей нереальний костюм від @lastory_store 🔥 Хто хоче???

І друга! Всі ці дні я думала, як же порадувати нашу #LAStory сім'ю ❤️

Робити знижки 50 відсотків, як зробив ЦУМ або розпродавати нову колекцію за себесу не наш варіант, так як з кризи ми вийдемо з ще великим мінусом, так і речі у нас неймовірні і я вірю в світле майбутнє, яке настане в травні🙏🏼 і все повернеться.

Я придумала 🧠 Вже кілька днів, як відкрився новий супертехнологічний сайт Тепер, все дуже просто, приємно і легко! Вибір за кольором, ціною і #кешбек 💸», - розповіла Ганна під новим постом.

Зазначимо, Анна вже кілька тижнів перебуває в режимі ізоляції з коханим і, за її словами, їх сімейне життя могла піти до дна тільки тому, що її зовнішній вигляд змушував бажати кращого:

«Ось вже майже рік як я люблю цього хлопця . Ось вже майже як 20 днів він не грає і постійно вдома 😂 І ось в один з наших вечорів я подивилася на себе в чому я ходжу по хаті і зрозуміла, що виглядаю не так. Переносив всі його треники і піжами з маєчками не в колір я зрозуміла , що моє сімейне життя може піти на дно.

Я приїхала в офіс, дістала самий яскравий і ніжний оксамит , сексуальний гепюр і створила лінію домашнього одягу в якій не соромно ходити перед коханим . Коли моя няня побачила мене в ній, вона кинулася мене обнімати зі сльозами на очах і фрази «Ганнуся, а я все не знала як вам сказати»😂😂Мабуть все було дуже погано 😂Тепер добре)», - написала Анна під новим постом.

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