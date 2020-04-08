Знаменита українська співачка Наталія Могилевська поділилася цікавою історією про весілля

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала відео в весільному платті і фаті на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Наталя Могилевська співає про кохання у піснях, але не любить розповідати подробиці свого особистого життя. Як відомо, співачка двічі була заміжня, але кожен шлюб закінчився розлученням. Нещодавно вона заінтригувала всіх шанувальників, виклавши в мережу фотографію в білосніжній сукні. Незабаром в її профілі з'явилося і відео, яке розставило все на свої місця.

"Після викрадення нареченої минуло 20 років", - сказано в описі до ролика.

Як виявилося, Наталя Могилевська стала нареченою, але тільки для номера "Ліги сміху". Нагадаємо, вона грає разом з фіналістами минулого сезону - командою "Наш формат".

Наталя Могилевська приміряла на себе образ нареченої, яка була похищенана весіллі і тільки через 20 років змогла повернутися до свого нареченого (його зіграв один з акторів). Героїня зажадала гроші, подаровані молодятам на честь торжества.

Користувачів соцмережі вразив образ Наталки Могилевської, про що вони написали багато теплих коментарів під постом:

"Ору 🔥🔥🔥👍👍👍😂😂😂"; "Наташа супер , Любимка наша ❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "Розумники , браво"; "кльово, круто вийшло"; "Клас!!👍 Красива, харизматична, талановита девушка!💖".

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