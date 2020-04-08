34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи ВІА Гра, здивувала відвертим фото в одній сорочці

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в нескромному образі. З одягу на Тетяні - біла піжамна сорочка, цілком можливо, що також на ній є нижня білизна, але на фото деталі не видно.

Котова жарко примостилася на стільці поруч з білим фортепіано, поклавши руки на клавіші і розсунувши соковиті ніжки. Красуня спокусливо дивиться в об'єктив, спопеляючи своїм поглядом. Природній макіяж і розпущене, злегка розпатлане волосся доповнили її неперевершений образ.

Зухвала і одночасно ніжна Котова запропонувала шанувальникам цікаву гру:

"Згадаймо нашу гру з функцією продовження тексту, коли телефон автоматично пропонує наступне слово при наборі на клавіатурі 😀 Отже пишемо «Я сиджу вдома ...», а в продовженні ставимо те, що він пропонує (3-7 слів). У мене вийшло: 💭Я сиджу вдома без тебе там буде ще краще всього.

Найсмішніших коментаторів буду лайкати 🤍"

Шанувальники встигли менш, ніж за годину, поставити тисячу лайків, захоплюючись зовнішнім виглядом співачки та її витівкою:

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"🔥ніжна солодка пристрасть🍓 "

"Фото гарне 🔝"

"Танюша, яка ви красуня! справжня міс Росія!"

"Красоточка👍💐😘😍🤗🔥посмішка чарівна👍"

"супер смачні ляшки"

"справжня пристрасть"

Раніше ми повідомляли, Котова зібрала безліч компліментів, опублікувавши архивне фото, на якому позувала на фермі. Співачка причепурилася в картату сорочку чорно-білого кольору, що вигідно облягла її соковиті принади, темні джинси з високою талією і, звичайно, білий капелюх, що став родзинкою всього образу.

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