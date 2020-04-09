Старша дочка української співачки Олі Полякової Маша похвалилася зухвалими кадрами, прикрившись однією подушкою

Юна модель і зірка Instagram показала на знімку результат створення нового образу "для карантину". Як відомо, дівчина разом з родиною - мамою, молодшою сестрою Алісою і татом - уже багато тижнів знаходяться вдома, дотримуючись режим ізоляції і навчаючись за онлайн-конференцій, пише Politeka.net.

В цей раз дівчинка вирішила показати, як розважається з подушкою замість одягу.

Так, в цей раз Маша зробила забавне селфи в дзеркалі, позуючи з подушкою, прив'язаною ременем до її тіла, а також взула туфлі на високих підборах.

«Мій лук на карантин», - лаконічно підписала Маша під новим знімком. Користувачі мережі відразу ж відреагували:

«Думаю, треба випускати цілу колекцію таких😂», «Плагіат», «Мама телефон все-таки віддала👌», «Чудово😻😍😻», «Невдала копія Ані Лорак», «Красиво🤤❤️😍».

До цього на своїй сторінці в Instagram молода модель похвалилася кадрами, на яких з'явилася в спортивному стилі: у світлих рваних джинсах і оверсайз-толстовці з принтом. Масивний ланцюг на шиї і трендова капелюх завершують образ.

Схоже, Маша влаштувала веселу фотосесію, позуючи на підлозі на сірому фоні в різних позиціях.

"У вас є кохана людина, особисто у мене так. А хто не скажу", - підписала нові знімки зірка. Шанувальники тут же відреагували і написали, що можливо вона має на увазі нікого іншого, як свою знамениту маму.

«Гарна дівчинка, борися з негативом, його не уникнути. Як говориться_за красу треба платити», «Є🔥🔥🔥», «Красуня😍 І хто що не говорив, залишайся собою!!♥️ Ти прекрасна, і впевнена дуже хороша людина)🔥», «🤩Baby 🔥you are fire», «Ти красуня 😘 і не зважай ні на кого».

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