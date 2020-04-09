Знаменита українська співачка Анна Седокова здивувала одкровеннями, розповівши про проблеми в особистому житті через карантин

Не так давно Анна заявила, що у неї з'явилися проблеми в домашньому житті з новим обранцем Янісом Тиммой після тривалого карантину. Зірка зазначила, що в домашньому одязі вона не приваблива і їй навіть довелося створити колекцію домашнього одягу, щоб "освіжити" відносини, пише Рoliteka.net.

А сьогодні Ганна розповіла, як з-за тривалого карантину вона з Янісом страждає без роботи і звичного укладу життя. Співачка залишилася сЯнисом і дітьми вдома в ізоляції і вже багато тижнів змушена вигадувати, чим зайняти активного спортсмена, діток і свій вільний без роботи над музикою час. Як виявилося, все зовсім не так просто, як здається:

«В самоізоляції і з улюбленими складно, я вже й не уявляю, як з коханими. Напевно, хочеться вити або прибити когось. Ми вже пройшли 1001 стадію. Розкрили всі секрети. Закрили. Навчилися готувати коктейлі, поки не навчилися після них затыкаться.)

Для нас двох робота була не те, що сенс життя, а саме життя.

Всі свої роки вона була нашим порятунком. Те, що ми вміємо робити і робимо 24/7. Вчора застала хлопця за... переглядом своїх старих ігор. Він спить з м'ячем, як в дитинстві, а мій мозок поламався і перестав видавати ідеї.

Заспокоїла стаття в Times, що не я одна така. Що наш мозок просто заплутався. Збилися налаштування і системи. Мої точно ) Але я сподіваюся, що все це скоро закінчиться, а поки я піду шукати загублену себе в книгах і музиці і дуже сподіваюся, що за руку з тобою, Яніс ❤️, - написала Анна під постом.

Раніше Анна заявила, що створює програму для власного шоу, про яке мріяла багато років. Кілька годин тому співачка вирішила представити невеликий уривок з інтерв'ю, знятого в рамках шоу, але нарвалася на серйозну критику в мережі.

Зірка вирішила розповісти подробиці свого першого інтерв'ю і здивувати стильним чином – короткий топ, ледь прикриває груди артистки не залишився непоміченим шанувальниками. Також користувачі не дотримали і досить жорстких слів на адресу Анни.

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