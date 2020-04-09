Жанна Фріске не любила свого чоловіка Дмитра Шепелєва, але погодилася на шлюб заради дитини

Як передає Politeka.net про це російським ЗМІ розповіла піар-директор російської актриси - Ася працювала з Жанною Фріске під час зйомок дилогії "Нічний дозор" (2004 рік) і "Денний дозор" (2006 рік).

За словами помічниці, покійна зірка кіно не любила Дмитра Шепелєва. Ася помічала це, адже на її очах Жанна Фріске закохувалася і заводила романи з іншими чоловіками. У якийсь момент у знаменитості з'явилася велика слава і багатство, а їй захотілося завести сім'ю. Тут і підвернувся чарівний Шепелєв.

"Що стосується Дмитра Шепелєва, з ним вона познайомилася в той період, коли у неї було все - гроші, слава, не було тільки родини і дитини. Дмитро вміло доглядав за Жанною. Він був милий, симпатичний, ввічливий, розумний, і Жанна вирішила народити від нього дитину", - зазначила піар-менеджер.

Вона додала, що батько Жанни Фріске відразу розгледів "істинну сутність" зятя, а тому сильно не злюбили. До того ж, тоді у Дмитра Шепелєва були скромні доходи, а Жанні Фріске платили по 25 тисяч доларів за один концерт. Але особливо сильно неприязнь спалахнула під час боротьби за спадщину співачки.

"Шепелєв викрав дитину Платона заради спадщини Жанни", - стверджує джерело. Вона додала, що батько Жанни буде боротися з зятем до останнього.

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