Дворазова чемпіонка світу з бальних танців Олена Шоптенко поділилася з шанувальниками спокусливим фото

Свіжий знімок танцівниця опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Шоптенко стоїть у комбінезоні з глибоким вирізом. Олена дивиться в кадр, а її волосся розвивається. Незважаючи на те, що практично усе тіло дівчини закрите одягом, від фото так і віє жіночою енергією, від нього неможливо відірвати очей.

«Сьогодні вже четвер, а це значить, що завтра у нас з вами традиційний онлайн танцювальний урок. На численні прохання будемо розбирати зухвалий танець ча-ча. У цього танцю, до речі, багато спільного з румбою, яку ми з вами танцювали минулої п'ятниці», - написала Шоптенко, яка під час карантину вчить підписників танцювати онлайн.

Олена запропонувала шанувальникам вибрати трек, під який вони будуть танцювати ча чу. Більшість фанатів виступили за пісні Монатіка. За шість годин пост Шоптенко зібрав майже чотири тисячі лайкков.

«Дааа, ура ча-ча-ча», «Альона ти красуня на фото!», «Ура! Мій улюблений танець Класний образ! Дуже красива!», «Дуже красиві. Щастя і здоров'я вам», - пишуть користувачі мережі.

Олена Шоптенко, як відомо, беззмінна учасниця проекту «Танці з зірками».

Нагадаємо, що Олена Шоптенко з "Танців з зірками" посвітила принадами в пікантній позі: "Ти ангел".

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