Меган Маркл і Принц Гаррі розповіли журналістам, як вибирали ім'я для свого сина Арчі
З'ясувалося, що це не спонтанне рішення, а продуманий крок. Про це пише "Космо".
Після того, як королева Єлизавета позбавила Гаррі і Меган титулу і можливості використовувати "королівський", екс-герцоги зайнялися ребрендингом своєї благодійної організації Sussex Royal. Вони для неї вигадали нову назву - Archewell. Фонд був назвав в честь малюка Арчі, якому цієї весни буде рочок.
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«Ще до Sussex Royal у нас була ідея заснувати благодійний фонд під назвою Arche — грецьким словом, що означає «джерело дії». Воно волає до внутрішнім глибоким ресурсів, які кожен з нас повинен використовувати. Ми сподівалися, що коли-небудь зможемо зробити таку організацію. Це слово послужило натхненням для імені нашого сина», — сказали Меган і Гаррі.
Раніше ми повідомляли, що навіть після повернення з Британії Меган Маркл не може побачити свою матір.
Як відомо, Меган Маркл і Гаррі зовсім недавно переїхали з Канади в США, але на цьому проблеми не закінчилися.
Справа в тому, що після втечі з палацу Меган Маркл не може побачити свою матір, хоча вони живуть в 16 км один від одного.
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