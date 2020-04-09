Олена Кравець з «Кварталу 95» показала, як відпочиває від домашньої суєти на карантині

Популярна українська гумористка і зірка студії «Квартал 95» у ці дні сидить вдома на карантині зі своєю сім'єю. Крім старшої дочки Марії вона виховує трирічних двійнят – Івана і Катерину. Під час карантину вона проводить з дітьми особливо багато часу і, судячи з усього, періодично артистці хочеться просто побути одній.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Кравець опублікувала серію жартівливих відео, на яких показала, як ховається від усіх у своїй спальні.

«Я навчилася ховатися від дітей. Закриваюся в спальні і тихенько лежу або читаю, або сплю. Дуже тихенько. Ну, вони думають, що ми граємо в хованки. А я просто навчилася ховатися. Загалом я на само-самоізоляції. Залишайся в спальні», - розповідає актриса.

Під час її розповіді на відео видно тільки голову Кравець. Весь час артистка говорить виключно пошепки, а періодично у неї виривається нервовий сміх. Очевидно, це відео було знято з ноткою іронії і втоми від постійного знаходження вдома з пустотливими дітьми.

До цього Кравець розповіла, що дотримується карантину і сидить вдома, але іноді все ж доводиться виходити.

«Іноді виходжу з дітьми. Ходжу в магазин. Просто ходжу. Ходжу на масаж. Лагоджу собі спину. Займаюся пілатесом. Читаю», - розповіла артистка.

Кравець не стала вдаватися в подробиці, що саме сталося з її спиною, але стає зрозуміло, що проблема серйозна, раз актриса ходить до фахівців навіть під час карантину.

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