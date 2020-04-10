Регіна Тодоренко показала, як проводить час на зйомках російського шоу

Як відомо, ще кілька тижнів тому був введений режим карантину і тепер багато зірки сидять вдома, уникаючи контакту з іншими людьми і скасовуючи всі свої проекти. Однак, Тодоренко, виїхала будувати кар'єру і життя в Росії, продовжує порушувати режим самоізоляції і з'являється на зйомках різних шоу, в тому числі і шоу "Маски. Хто ти?", пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка приміряла образ діви, з'явившись перед об'єктивом у білосніжній сукні з глибоким декольте, акуратними прикрасами і незвичайною зачіскою в стилі кабаре-див. На Регіні також яскравий макіяж з акцентом на виразні вилиці і червоні губи.

Сама дівчина позувала під час превью-фотосесії на білому фоні і слухаючи вказівки фотографа, яка активно вказувала зірці, як треба рухатися і яку позу краще вибрати.

До цього співачка позувала у досить невдалий образі – високих шортах сірого кольору, повністю скрывших її фігуру, і малиновому топі який зробив талію співачки квадратної.

Сама вона зрозуміла, що образ невдалий, але тим не менш вирішила виставити ролик і пожартувати підпису під роликом:

«#пятницасрегиной Терміново на youtube !!! СРОЧНООООО!!!! «Квадратна Регіна, навіщо ногу задираешь, тьху, товстуха»», - саркастично зауважила співачка.

Ось що відповіли користувачі:

«🔥🔥🔥 як же пощастило...,Ви супер! Владу привіт!)», «Всі сходять з розуму на карантині😁», «До чого це??», «Ти 😂😂😂😂😂😂 зробила мій день 😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹огоньььь», «Губка боб квадратні штани, не задирай ноги🤣 Така потішна», «А такі запальні співачки, не боятися Короновируса?», «Про карантин забула?», «Задовбали! Прям співачка, епі мати!».

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдале зауваження

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак