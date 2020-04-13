Відома українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала гарячі танці у власному ліжку
Артистка представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі, як веселиться на м'якій білосніжній постелі в милому домашньому вигляді. Леся записала ролик за допомогою модного музичної програми "Тік-Ток", пише Politeka.
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Так, цього разу зірка вирішила повеселитися незвичайним чином на м'якій постелі під пісню "it's Raining Men". Леся навіть спеціально потанцювала і заклично посувалася на камеру. Примітно, що з-за своїх "танців", Никитюк засвітила зайве - майка на тонких лямках ледь приховала зону її декольте, оголивши при цьому всі жебольшую частину грудей.
Також зірка вирішила продовжити "постільну" тематику і виставила кадр, на якому з'явилася в незвичайному вигляді - прикрившись одним лише білосніжною ковдрою і з розпущеним волоссям. При цьому в руках Леся тримала м'якого ведмедика, а сама привітно посміхалася, дивлячись в об'єктив. Масивне ковдру при цьому тримається лише на тоненькому чорному поясі, який зірка причепила собі високо на талію.
Схоже, карантинний флешмоб під хештегом #pillowchellenge не обійшов і Лесю, хоча вона не стала позувати в подушці, використавши іншу частину постільного комплекту, на відміну від Лорак і Маші Полякової, які приєдналися до челленджу.
«Що чути з приводу Каннського кінофестивалю?😆», - жартівливо пише артистка.
Шанувальники тут же відповіли на запитання знаменитості:
«Вау😱😱😱Ви , як завжди неперевершені😍🥰😘😘😘», «Цибулю з ковдрою мені подобається навіть більше ніж з подушкою😜 Я після карантину відчуваю більше не на що не влізу, доведеться так ходити 🤪», «Оригінально!🎉 рябіє вже від подушок у стрічці», «Переклад челлендж на новий рівень? Дуже незвично і жіночно❤️🙌🏼», «Хто подушки приміряє, хто ковдру 😂😂😂. Що далі буде😁?», «На червону доріжку терміново цю богиню 🤩».
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