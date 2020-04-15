Костянтин Меладзе похвалився ідеальним тілом своєї дружини Віри Брежнєвої, нагадавши шанувальникам про її спекотний кліп

За свою кар'єру популярна українська співачка, яка зараз живе в Росії, встигла порадувати шанувальників чималою кількістю відвертих образів. Так, у своєму кліпі на пісню «Матуся» співачка продемонструвала всі переваги своєї фігури у відкритих купальниках.

Як повідомляє Politeka.net, про цей кліп шанувальникам зірки вирішив нагадати чоловік Брежнєвої Костянтин Меладзе. Фрагмент музичного відео було опубліковано на сторінці його продюсерського центру в Інстаграмі.

За сюжетом кліпу Віра Брежнєва безнадійно закохується в неприступного красеня і всіма засобами намагається його спокусити. Враховуючи, що справа відбувається в басейні, співачка хизується в кадрі в спокусливих купальниках. На кадрах кліпу можна побачити, як Віра поправляє груди і попу перш, ніж «вийти на полювання».

Шанувальники Брежнєвої тут же взялися коментувати побачене.

«Хлопець не звертає уваги на Віру? як таке може бути? Може бути він одружений ? Ах так , забула, цей варіант не розглядається», «Ох Віра, просто захват», «На Брежнєву можна дивитися нескінченно, без різниці в якому кліпі. І не тільки тому, що вона красуня, а тому, що вона ще і велика розумниця», «Віра, ви напевно в холодильнику спите? Я в свої 32 виглядаю старше вас», «Фігура просто ВАУ», - пишуть люди.

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