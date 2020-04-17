Українська співачка Оля Полякова, яка під час карантину проводить гру «Правда чи дія» з зірками, влаштувала справжній батл з Дашею Астаф'євою

Запис прямого ефіру з'явився на сторінці Ольги Полякової в Instagram, передає Politeka.net. Дівчата зіграли в гру «Правда чи дія», в процесі якої відповідали на різні провокаційні питання, а також виконували завдання один одного (Щоб подивитися відео - доскролльте до кінця).

Так, дівчата намалювали монобров, замалювали чорним фломастером зуби, цілували в «п'яту точку» своїх хатніх тварин, а в самому кінці ефіру зняли ліфчики і засвітили свої груди в білих прозорих майках. На відео добре видно пишні форми обох красунь.

Зазначимо, що за день ефір переглянули понад 200 тисяч разів. В коментарях шанувальники Астаф'євої та Полякової залишили безліч захоплених компліментів дівчатам.

«Приколистки дівчата», «Ще краще, ніж з Кіркоровим!! Ржач! Спасибі вам за гарний настрій», «Персики», «Ну дівки ви блін даєте», «Божевільні дурочки, найкрутіший ефір», "Крутий ефір! Дивіться без дітей", - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Оля Полякова проводить такі ефіри регулярно. Вона вже грала в цю гру з Євгеном Кошовим, Дзідзьо, Юрієм Ткачем, Володимиром Остапчуком, Філіпом Кіркоровим, Анною Седоковою, Аллою Костромічевою та іншими зірками.

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