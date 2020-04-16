Відома співачка Анна Седокова порадувала фанатів новим пікантним знімком, зробленим з коханим на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Залишайтеся вдома», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Седокова позує в крихітному білизну, а поруч біля неї позує 27-річний баскетболіст Янисс Тімм. Сама зірка елегантно задерла ногу.

«Усім треба таке!», «фігурка бомба», «фігурка Гармата», «гарна пара», «вогонь!», «вау, які пристрасті», «розкішні форми», - пишуть вони.

Знаменита українська співачка Анна Седокова показала себе після заяви про повернулася хвороби.

Не так давно Анна заявила, що вона знову змушена лікуватися від кропив'янки і навіть показала в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі, як лежить під крапельницею і як постраждала її шкіра із-за захворювання. Після співачка нарешті вирішила з'явитися в прямому ефірі і розповісти про свої будні.

Втомлена Анна з'явилася з яскравим макіяжем на обличчі, однак не дивлячись на значний шар косметики і тонуючий крем, художник не вдалося приховати мішки під очима і помітно ухудшевшееся стан шкіри. Яскравий колір помади на її губах тільки привернув увагу до блідої шкіри.

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