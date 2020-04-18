41-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва, дружина артиста Валерія Меладзе, проміняла сцену на плиту

Як передає Politeka.net, зірка активно ділиться у своєму мікроблозі в Instagram кадрами карантинних буднів - багато часу, судячи з усього, Альбіна проводить на кухні.

Так, у своєму новому відео Джанабаєва показала, як пече булочки з маком (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Співачка постала в сірій сукні, гірчичного відтінку фартусі, без макіяжу, з зібраним в пучок волоссям.

Спочатку зірка, як слід, замісила тісто, потім сформувала рулетики, обмазала їх яйцем і посадила в духовку. В кінці Альбіна показала готові апетитні булочки крупним планом. Примітно, що під час відео на секунду з'являється фото її чоловіка - можливо, так і було задумано, а може, помилка при монтажі.

В милій кухарці, Альбіні, важко впізнати фатальну красуню до карантину. Співачка замінила червону помаду на фартух, а підбори на мийку. Але, здається, що вона дуже щаслива.

"пончики-пасочки... Всі напекли??? #home #cooking 😁😉💪🏼", - підписала відео Джанабаєва.

Шанувальники за кілька годин встигли понад 46 000 раз оцінити пост, засипавши співачку компліментами. Багато хто відзначив, що її чоловікові дуже пощастило.

"Які умілі ручки! Диво! 😍Пощастило Валерію! Талановита, розумна, красуня, та ще й господиня відмінна👏🏽👌🏽😍"

"Як пощастило Меладзе!!!"

"Ух ти, Альбіна без макіяжу, красуня! 👍 "

"Альбіна супер, навіть не думала що в кухні ви велика майстриня! 👏"

"Ах, Валерій попався в кадрі)))"

"Я зараз захлебнуся слиною!!!👏"

Раніше ми повідомляли, нещодавно Джанабаєва відзначила 41-річчя, і заради такої дати виставила гаряче фото в Instagram. На ній червоний боді і такого ж кольору туфлі на шпильках. Зірка сіла на високий табурет, виставивши напоказ соковиті стегна. Боді тісно обтягнув її пишні груди, але при цьому залишилося місце для польоту фантазій. Пишна зачіска, червона помада і голлівудська посмішка доповнили ефектний образ Альбіни.

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