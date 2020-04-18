Відома співачка Ольга Меганская, солістка групи "ВІА Гра", показала в Instagram пляжне фото

На фото Ольга позує в зеленому купальнику і окулярах. На тлі можна побачити тільки пісок і якусь рослинність. Волосся у Меганской в цей раз були розпущені. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прийшов час літніх фото і карантинних історій. Поговоримо про знаки зодіаку і сумісності. Скільки людина мені написало, що Риби і Телець/Козеріг - ідеальна пара! «Я теж, Оленька, Риби, живемо душа в душу вже 10 років...» насправді, звичайно, не тільки знак зодіаку (а я маю на увазі класичні знаки зодіаку по Сонцю, які ми всі знаємо) впливає на сумісність. Є ще купа різних інших чинників, у яких звичайній людині важко розібратися. Але, я знаю вже точно, якщо «не судилось бути разом», то нічого не вийде!", - написала Ольга.

"Який у Вас асцендент ?", "А я Водолій", "теж риба, і скрізь пишуть що з Раком і Скорпіоном 100%я сумісність у всьому - але мені, все далеко не так", "Не наближайся до стрільцям", "Скільки кілограм важиш Ольга?".

Повідомлялося, що відома співачка Уляна Синецька, солістка групи "ВІА Гра" показала свою красу крупним планом.

На фото Уляна показала себе крупним планом. Знімок був зроблений за бюст Синецкой. Одягу практично не видно, крім бретелей від бюстгальтера. Співачка позувала у цей раз з розпущеним кучерявим волоссям. Фото вийшло дуже гармонійним і цікавим.

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