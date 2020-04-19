Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала святкове відео в Instagram

На відео Леся позує в блакитному плащі і хустці, а також чорних штанях. На тлі можна побачити натовп людей, а сама Никитюк стояла перед попом, який освятив паску і заодно телеведучу. Зірка не змогла в цей раз вийти "сухим з води". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Христос Воскрес. Посміхайтеся. P. S. 2019 рік", - написала Никитюк.

Фанати встигли подивитися відео більше 250 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"У минулому році присвятили і за цей рік теж", "Це можна дивитися вічно", "Виходити не можна!!", "Згадав фільми для дорослих", "Воістину Воскрес", А говорила будеш сидіти вдома з мамою і дивитися службу будинку а ти спалилась аяй".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як веселиться будинку під власну пісню.

Артистка представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі серію кадрів, на яких повеселилася в домашньому вигляді під ще не вийшла музичну композицію. Не так давно артистка випустила першу пісню "Ями", успіх композиції, схоже, вплинула на артистку і вона вирішила створити ще одну роботу.

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк приєдналася до модного челенджу і показала себе без одягу.

Артистка вирішила показати себе в природному вигляді в рамках спеціального челлендж, під час якого зірки залишаються без одягу і білизни, але прикривають головне однієї лише подушкою.

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