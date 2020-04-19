Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала святкове відео в Instagram
На відео Леся позує в блакитному плащі і хустці, а також чорних штанях. На тлі можна побачити натовп людей, а сама Никитюк стояла перед попом, який освятив паску і заодно телеведучу. Зірка не змогла в цей раз вийти "сухим з води". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Христос Воскрес. Посміхайтеся. P. S. 2019 рік", - написала Никитюк.
Зірка Playboy Кассандра Сьєнега виставила апетитні "булочки" в бікіні: "Ого, нереальні"
Соковита Чехова зайняла небезпечну позу в прозорому боді: "Вау, яка шикарна"
Наташа Корольова з Ніколаєвим відірвалася на вечірці у Валерії, відео: "А як же Тарзан?"
Банки закриваються, українці можуть залишитися без грошей: з'явилося термінове звернення
Фанати встигли подивитися відео більше 250 тисяч разів і написали безліч коментарів:
"У минулому році присвятили і за цей рік теж", "Це можна дивитися вічно", "Виходити не можна!!", "Згадав фільми для дорослих", "Воістину Воскрес", А говорила будеш сидіти вдома з мамою і дивитися службу будинку а ти спалилась аяй".
Повідомлялося, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як веселиться будинку під власну пісню.
Артистка представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі серію кадрів, на яких повеселилася в домашньому вигляді під ще не вийшла музичну композицію. Не так давно артистка випустила першу пісню "Ями", успіх композиції, схоже, вплинула на артистку і вона вирішила створити ще одну роботу.
Повідомлялося, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк приєдналася до модного челенджу і показала себе без одягу.
Артистка вирішила показати себе в природному вигляді в рамках спеціального челлендж, під час якого зірки залишаються без одягу і білизни, але прикривають головне однієї лише подушкою.
Нагадаємо, Нікітюк в коротенькому топі розляглася на підлозі перед дівчиною
А ще Politeka писала, що безсоромна Никитюк розкинула ноги на ліжку і засвітила зайве
Також Politeka повідомляла, що Лобода в домашньому халатику несподівано згадала з Никитюк про гарячому минулому