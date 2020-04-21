Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук розповів, як проводить час з дітьми на карантині, а також згадав про колишню дружину

Про виховання двох дітей, Емілії та Евана в умовах карантину Остапчук розповів Viva.ua.

«Мені здається, якщо ще місяць не знайдуть вакцину від вірусу, то її винайдуть загнані в будинку батьки. Це ж неможливо! (сміється) Лєні (колишня дружина), з якої живуть наші шибеники, треба пам'ятник поставити за те, як вона з ними справляється», - заявив він.

Остапчук розповів, що зараз у нього з'явилося більше часу, і він намагається більше спілкуватися з дітьми.

«Але навіть мої “парафії” закінчуються плачевно: папі потрапляють в зуби м'ячем, стрибають на нього з дивана або фарбують нігті. І це ми намагалися почитати книгу», - поскаржився шоумен.

Остапчукт зазначив, що головне придумати розвага для дітей вдома і тоді проблем не буде.

наприклад, можна написати і розмалювати книгу (казку, або як старша Емілія — «Книгу шпигунів»). Крім того, є набори разрисовок, магічні онлайн-шоу, ігри на телефоні по типу «правда чи дію».

Ще одна порада від Остапчука, як провести час з дітьми - рольові ігри з улюбленими мультиками. Так, шоумену довелося побути принцесою Селестией з «Little Pony».

Интерсный варіант - челленж «командуй мною»: дайте дитині можливість побути татом або мамою і на якийсь період диктувати, що одягнути, куди піти, де поприбирати і т. д.

Окремий кайф, як каже Остапчук, це готувати їжу разом з дітьми.

«Ми граємо в шпигунів з секретним кодом і супертелефонами: ми стежимо за дворічним Еваном, розставляємо жучки у ванній і нібито дзвонимо в штаб. Що цікаво — там відповідають», - розповів телеведучий.

Коментувати своє особисте життя Остапчук відмовився. «З приводу особистого життя не розказую. Коли прийде час і бажання поділитися цією стороною життя, обов'язково все вам розповім».

Нагадаємо, Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко після майже 12 років спільного життя. Гучний шлюборозлучний процес не сходив зі сторінок ЗМІ. Олена Войченко шокувала всіх зізнаннями, що шоумен неодноразово зраджував їй. Також вона звинуватила Остапчука в байдужості до дітей і поскаржилася на нерегулярні виплати.

Повідомлялося, що Остапчук пішов жити до коханки.

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