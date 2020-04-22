34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", потрясла дивовижним зовнішнім виглядом на новому фото
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. На ній чи то біла футболка, чи то плаття з декоративним тисненням (так як кадр зроблений крупним планом, то точніше важко сказати), але найголовніше, на що пишногруда Таня зробила акцент, - це зона декольте, що так і вабить до себе захоплені погляди.
Співачка розташувалася в чуттєвій позі, зігнувши одну ногу в коліні і трохи прикривши ліктем вражаючий бюст.
Томний погляд, приємне освітлення й атмосфера романтики доповнили прекрасну картинку, змусивши тисячі людей відреагувати на фото "сердечками" в соцмережі.
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"Пам'ятка Щасливої людини 🥰 Всім інколи складно посміхнутися і відчути себе по-справжньому щасливим. Це стан, як виявилося, теж необхідно тренувати в собі, щоб навіть в найсумніший день бути щасливим і дарувати це відчуття оточуючим", - поділилася своїми думками Котова.
Шанувальники не стали довго тягнути з компліментами в коментарях:
"Таня! Ти як завжди гарніше і яскравіше сонечка!"
"Яка класна 😍"
"Бажана яка!❤️❤️"
"Привіт Таня! 🙂 Згоден з тобою. Якщо внутрішній світ порушений, то і в зовнішньому світі буде дискомфорт. "
"Фото дуже гарне🔥👏!"
"Яке щастя"
Раніше ми повідомляли, Котова потрясла ніжним знімком з пухнастими кроликами. Зірка з'явилася в короткій піжамі, блиснувши пружними принадами і полонивши "складочками" декольте. Таня взяла по кролику в кожну руку і з розчуленням дивилася на тваринок.
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