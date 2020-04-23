Ми звикли бачити зірок у всій красі: з об'ємними зачісками, ефектним макіяжем і у вражаючих нарядах. Але у звичайному житті вони не соромляться показати своє справжнє обличчя – зі зморшками, темними колами під очима і слідами від пластики
Politeka зібрала показові фото знаменитостей без прикрас.
Анну Сєдокову без макіяжу не впізнати. Зазвичай співачка за допомогою косметики вміло змінює форму очей і носа, тому з чистим обличчям вона виглядає зовсім інакше.
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Знімки колишньої солістки «Время и Стекло» Наді Дорофєєвої без макіяжу викликали фурор в мережі - на них підопічна Потапа виглядає зовсім як дитина.
Віра Брежнєва спокійно ставиться до своєї зовнішності і може показати себе без гриму.
Ані Лорак без косметики виглядає дуже молодо і свіжо.
А ось Насті Каменських взагалі не потрібно хвилюватися. 32-річна співачка виглядає чудово, тому сміливо постить селфі та інші знімки без макіяжу.
Ольга Сумська теж не боїться продемонструвати себе без фільтрів і косметики.
Телеведуча Маша Єфросиніна часто показує себе без косметики і зачіски і не намагається приховати недоліки у зовнішності за допомогою правильного світла або фотошопу.
Алла Пугачова, яка 15 квітня відзначила 71-річчя, зовсім не соромиться показувати себе справжню. Примадонна і без макіяжу виглядає молодше своїх років.
Своєю зовнішністю Любов Успенська зобов'язана регулярним уколам краси і кільком пластичним операціям. І якщо з макіяжем вона виглядає дещо вульгарно, то без косметики - зовсім інша людина.
48-річна Лєра Кудрявцева, яка нещодавно видалила силіконові груди, абсолютно не виглядає на свої роки, особливо на фото макіяжу.
Нагадаємо, що Лорак з дочкою засвітилася з відомим красенем, Лазарєв кусає лікті.
Як писала Politeka, повну Настю Каменських в ліфчику висміяли за дивне відео зі сковорідкою.
Також Politeka писала, що Брежнєва поплескала себе по грудях і показала, в чому ходить перед Меладзе.