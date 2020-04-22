Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала струнку фігуру в стильному вбранні під час прогулянки по квітучій вулиці

Кожен день Даша намагається поповнювати соціальні мережі стильними знімками зі своїх сфотосессий, ділиться кадрами з тренувань і хвалиться домашніми улюбленцями - собачками Луноюі Чічі. Після введення карантину в профі артистки стало набагато менше жарких кадрів, однак зірка не перестає інтригувати шанувальників новими образами, пише Politeka.

В цей раз знаменита співачка і модель приміряла на себе стильне оксамитове плаття чорного кольору, такого ж відтінку укорочені рукавички і масивні черевики на шнурівці. На співачці можна помітити яскравий макіяж з акцентом на червоні губи, а її волосся зав'язані в акуратний пучок.

«Всім, хто зупинився і перестав їсти пасочки присвячується... Якщо що, я не з вами🤣», - написала Даша під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«Тебе це ніяк не псує🔥😍», «😂😂😂 я теж!! І не знаю, коли це закінчиться взагалі 🐒», «Сексі Микита❤️», «Ахе**нна 🔥🔥🔥🔥», «Шикарна ❤️», «Пасочно-ковбасна дієта і марафонське лежання в ліжку-наше здоров'я і краса!!!🔥», «Даша ви красуня.❤️🔥», «Ви дуже гарна😍😍😍», «Просто принадність🔥🔥🔥».

Раніше на новому фото артистка з'явилася в кімнаті з панорамними і світлими вікнами. На ній: чорна джинсова спідниця і серій светр, який підкреслив її форми. Волосся Даші зібрані у високий тугий пучок, а на її обличчі легкий макіяж. Сама вона дивиться в бік від об'єктива з серйозним виразом обличчя.

«Дикість, коли люди кажуть: “Боже весь час гола, весь час з голою дупою.” Дуже шкода таких людей, тому що для мене оголене тіло — це мистецтво. Це найщиріше стан жінки. Я не буду говорити банальних фраз про те, що людина приходить у світ голий. Людина під час найпотаємніших подій голий. Люди це все паплюжать і, в силу якихось своїх внутрішніх заломлень, ставляться до цього по-іншому»», – Даша написала під новим постом.

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