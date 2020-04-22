34-річна російська співачка, блогер і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова підкорила зовнішністю у білій блузі

Зірка позувала у блузі, яку грайливо спустила з плеча, передає Politeka.net.

Красуня посміхалася, закривала очі, або пильно дивилася в камеру.

Завершували її гарний образ прикраси на шиї, а також довгі сережки у вухах.

Ольга виглядала свіжо і дуже гаряче - мабуть, цим вона підкорила свого нового залицяльника блогера Даву.

"Повірте, мені теж буває сумно...😔 Але потрібно тримати хвіст пістолетом, щоб все це пережити...Я все роблю для того, щоб і ви #моилюди не сумували ❤️🙏🏻 #моилюдивсегдасомной. Вибираємо кращий кадр : 1/2 або 3?🤍", - підписала фото російська знаменитість.

"Класно тобі з такою зачіскою👌", "Міс Ніжність👸🏻✨❤️", "Ангел ❤️", "Дуже ніжно🌸🌸🌸 перше фото 👍🏼", "Ну яка ж ти красуня ❤️", "Всі кадри ахринительные 🤤😍", "Це стразики на зубі або гречка ?!)))", "Оля, яка ти красива 😍 Я тепер теж хочу відрізати волосся 💇‍♀️🤣👏", "приколюха", "Дуже Вам йде стрижка", "Не сумуй сонечко 🥺 Ти просто, неймовірно красива 🤤😍😍", "ОМАГАД НУ ТИ КРАСУНЯ, Я АЖ ЗАХОТІВ ТЕБЕ В ДРУЖИНИ ВЗЯТИ, Я ДУЖЕ БАГАТИЙ, З МЕНЕ ПАРУ ЯХТ І КІМНАТА ЧОРНОЇ ІКРИ", "Ольго Ігорівно,менше суму!❤️ Ви прекрасні на всіх кадрах🙌❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Бузова постала в блискучому міні-платті на тонких бретелях.

Образ зірки завершили різні аксесуари. Бузова зробила макіяж з акцентом на очі. Також на обличчі виділяються брови. Пухкі губи підфарбовані коричневою помадою.

Співачка сіла поряд з букетом рожевих троянд, які їй подарував бойфренд.

За сім годин пост зібрав майже 300 тисяч лайків та багато коментарів.

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