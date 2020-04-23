Українська актриса та гумористка, зірка "Квартал 95" Олена Кравець не змогла перебувати в задимленій столиці і переїхала до Одеси

Як передає Politeka.net, артистка записала відеозвернення, яким поділилися на її фан-сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). 

Олена постала в чорно-білому смугастому реглані, з мінімумом косметики і зібравши волосся в хвіст. Спочатку Кравець пояснила причину переїзду в інше місто.

"Ми зараз тимчасово в Одесі... Втекли із задимленого Києва... трішки подихати і привезти вам морського бризу", - зазначила зірка.

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Далі Олена закликала українців допомогти дітям, які страждають від онкозахворювань, зазначивши, що вже давно працює з фондом, що займається цією проблемою.

"Друзі, як ви знаєте Фонд "Таблеточки" давно займається тим, що допомагає дуже багатьом дітям перемогти недугу. Боротися з онкозахворюваннями. Тому я, користуючись нагодою, прошу вас дізнатися про них більше. Щоб розуміти, чим вони займаються, і щоб розуміти, наскільки прозорими і чистими є їх наміри і дії...", - звернулася актриса.
 
За день відео переглянули майже 9 000 людей. Судячи по коментарям, українці більше відреагували на появу в ефірі свого кумира, ніж на її слова.
 
"Оленка привіт красуня. Ти як завжди очаровашка";  "найкрасивіша дівчина в нашому шоу-бізнесі!!!❤️"; "Красуня😇", - писали в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Кравець впритул зайнялася своєю фігурою на карантині. Артистка вирішила привести себе в порядок і скинути зайві кілограми. Тому Олена стала робити зарядку і займатися з фітнес-тренером. Вона часто ділиться успіхами в Instagram.

Нагадаємо, що Олена Кравець з "Квартал 95" відверто розповіла про проблеми: "Можна зійти з розуму! Це вариво...".

Як повідомляла Politeka, дочка Олени Кравець похвалилася забороненими розвагами в Одесі: "Ну нічого собі!".

Також Politeka писала про те, що Олена Кравець показала повну фігуру на тренуванні: "Гармонії не буде".