Українська актриса та гумористка, зірка "Квартал 95" Олена Кравець не змогла перебувати в задимленій столиці і переїхала до Одеси
Як передає Politeka.net, артистка записала відеозвернення, яким поділилися на її фан-сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Олена постала в чорно-білому смугастому реглані, з мінімумом косметики і зібравши волосся в хвіст. Спочатку Кравець пояснила причину переїзду в інше місто.
"Ми зараз тимчасово в Одесі... Втекли із задимленого Києва... трішки подихати і привезти вам морського бризу", - зазначила зірка.
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Далі Олена закликала українців допомогти дітям, які страждають від онкозахворювань, зазначивши, що вже давно працює з фондом, що займається цією проблемою.
Раніше ми повідомляли, Кравець впритул зайнялася своєю фігурою на карантині. Артистка вирішила привести себе в порядок і скинути зайві кілограми. Тому Олена стала робити зарядку і займатися з фітнес-тренером. Вона часто ділиться успіхами в Instagram.
Нагадаємо, що Олена Кравець з "Квартал 95" відверто розповіла про проблеми: "Можна зійти з розуму! Це вариво...".
Як повідомляла Politeka, дочка Олени Кравець похвалилася забороненими розвагами в Одесі: "Ну нічого собі!".
Також Politeka писала про те, що Олена Кравець показала повну фігуру на тренуванні: "Гармонії не буде".