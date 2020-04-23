Українська актриса та гумористка, зірка "Квартал 95" Олена Кравець не змогла перебувати в задимленій столиці і переїхала до Одеси

Як передає Politeka.net, артистка записала відеозвернення, яким поділилися на її фан-сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Олена постала в чорно-білому смугастому реглані, з мінімумом косметики і зібравши волосся в хвіст. Спочатку Кравець пояснила причину переїзду в інше місто.

"Ми зараз тимчасово в Одесі... Втекли із задимленого Києва... трішки подихати і привезти вам морського бризу", - зазначила зірка.

Далі Олена закликала українців допомогти дітям, які страждають від онкозахворювань, зазначивши, що вже давно працює з фондом, що займається цією проблемою.

"Друзі, як ви знаєте Фонд "Таблеточки" давно займається тим, що допомагає дуже багатьом дітям перемогти недугу. Боротися з онкозахворюваннями. Тому я, користуючись нагодою, прошу вас дізнатися про них більше. Щоб розуміти, чим вони займаються, і щоб розуміти, наскільки прозорими і чистими є їх наміри і дії...", - звернулася актриса.

За день відео переглянули майже 9 000 людей. Судячи по коментарям, українці більше відреагували на появу в ефірі свого кумира, ніж на її слова.

"Оленка привіт красуня. Ти як завжди очаровашка"; "найкрасивіша дівчина в нашому шоу-бізнесі!!!❤️"; "Красуня😇", - писали в коментарях.