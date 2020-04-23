Український комік Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", виплеснув наболіле і розповів, як він спілкується з недображелателями в мережі

Так, Кошовий прокоментував своє ставлення до хейтерам у програмі Потапа і Позитиву 2POpodcast на YouTube, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

зокрема, артист запам'ятав випадок, коли його образили з-за патріотизму.

"Люди пишуть різні коментарі під вітальними якимись... Є одне якесь г*вно. Яка їм різниця? Вони цим живуть! "Я нарешті-то, думаю, що ви станете патріотом України". Для мене це образливо. Я відреагував тільки на це. Я написав, що якщо хто-то від мене щось хоче, то, як сказав, якийсь чувак – судіть мене тоді, коли ваше життя стане для мене прикладом. Тому, на цьому тлі було написано, що якщо мене хтось хейтить, то прапор вам в руки, але тільки так, щоб я вас бачив. Прийди скажи обличчя в обличчя. Що ж ти сидиш пишеш... ", - поділився Кошовий.

Артист зачепив публіку своїми словами про хейтерстве. Ситуацію бурхливо обговорюють в коментарях:

"Підняли хорошу тему про хейт. Це дуже актуально. Особливо у дітей, їх кривдять за все, навіть за музичні смаки🥺"

"Ви хейтерам більш охоче відповідаєте, ніж фанатам. Тут навіть зателефонувати хейтеру спробували. З-за цього хочеться самій хейт написати. Недарма кажуть, що хейтер — це латентний фанат".

Раніше ми повідомляли, Кошовий в інтерв'ю Олесі Бацман на YouTube розповів про першу зустріч президентів РФ і України в ході "нормандського саміту".

За його словами, Володимир Зеленський все-таки змусив понервувати президента Володимира Путіна. Блогерша згадала, що Кошовий ще до "нормандської зустрічі" говорив, що Зеленський може не втриматися і "вирубати" Путіна.

"Я думаю, що це б виглядало красиво, але є політичний етикет, протокол. Але він усе-таки змусив понервувати дідуся, він скукожілся трошки і мені здавалося, що у нього злетять туфлі з ніг", - Кошовий засміявся.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" зчепився з Кличком з-за гордості Києва: "Мої каштани дорого коштують"

Як повідомляла Politeka, Кошовий з «Кварталу 95» приголомшив змінами в зовнішності: «людина».

Також Politeka писала, що Кошовий розповів про серйозну сварку з Зеленським: "Послали один одного...".