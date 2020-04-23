Знаменита українська співачка Анна Седокова розбовкала зайве під час ефіру власного шоу "Квартира 69"

Не так давно Анна заявила, що вона мріяла про власне шоу багато років і почала знімати прямо під час карантину. Зараз проект виходить на її Ютуб-каналі і вже викликав безліч питань сприводу одкровень, які встигла наговорити Седокова в ефірі, пише Рoliteka.net.

Під час шоу зірка розповіла про інтимне життя, а також про досвід з дівчатами, отриманими в ліжку.

Так, під час бесіди з репером Kyivstoner вона заговорила про сокровенне: несподівано розкрила подробиці інтимного життя (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«У мене був жахливий інтим втрьох, якщо чесно. Це було кілька разів. Я клянуся, що у мене ніколи не було інтиму, коли два хлопці і одна дівчина. Мені здається, це не дуже правильно, якась фігня. Вважаю, красиво, коли три жінки разом. І це у мене було в період «ВІА Гри»», - розкрила всі карти зірка.

При цьому вона також розповіла, що хоча це і був досвід, він вийшов не зовсім вдалим: «Проблема інтиму втрьох в тому, що ти як жінка не встигаєш відразу і туди і туди. Я ж відмінниця! Тому повинна і там відпрацювати добре, і там», - зізналася зірка.

Причому раніше зірка вирішила показати себе в ролі старанної матері з молодшим дитиною:

«Здається, тепер це наша традиція. Головне правило в ній - просто потрібно відсканувати QR-код на упаковці і зробити ваше домашнє проведення часу не тільки цікавим, але і по-справжньому смачним.

щоранку, коли Гектор прокидається, він ховає свої цукерки та іграшки, і ми шукаємо шоколадні пасхальні яйця по всьому будинку, перетворюючи це на справжнє полювання. Переможець отримує весь шоколад, але не переживайте за Гектора, він з'їдає всього одну маленьку шоколадку. Переживайте за мене, адже все інше дістається мені 😂

Так само, по цукеркам можна навчитися рахунку. Всі знайдені яєчка ми вважаємо разом і вибираємо переможця. Весела гра!», - розповіла Ганна під постом.

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